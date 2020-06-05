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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس النمساوي يدعو المجتمع الدولي لنبذ العنصرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:12 م
الكسندر
الكسندر
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دعا الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، اليوم، المجتمع الدولي إلى العمل سويا ضد العنصرية والتمييز والدفاع عن الحقوق الأساسية والحرية أينما يتعرض الانسان للهجوم، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو النمسا أو أي مكان آخر في العالم.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريحات اليوم الجمعة: "لقد صدمنا جميعا من القتل الوحشي للمواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، والذي تم تصويره عن طريق الخطأ بالفيديو".

وأضاف أن الاحتجاجات السلمية ضد العنصرية والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن أمر مفهوم ومبرر، مطالبا بسرعة التوقف عن ممارسة أعمال الشغب والنهب.

وتابع الرئيس النمساوي: "دعونا نستمع إلى الأشخاص الذين يعانون من التمييز العنصري، ودعونا أيضا نكافح العنصرية معا".

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