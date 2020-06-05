ضبط 5868 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في ضبط 5868 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، خلال حملات على جميع المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات.