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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط ستوديو صوتيات غير مرخص في القاهرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:51 ص
استوديو
استوديو
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ستوديو صوت غير مرخص في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة ستوديو صوت لتسجيل الأغاني كائن مقره بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويستخدم أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو وضبط (فني صوت بالأستوديو) وبتفتيش مقر الأستوديو تم ضبط ( وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج وهندسة صوتية ).

وقد تمثلت المخالفات المنسوبة للأستوديو المشار إليه في استخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركة صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعدم وجود تراخيص من إدارة الرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة، وإدارة منشأة دون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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