نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف

ينقل التليفزيون المصري بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف، بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري.ومن المقرر نقل صلاة الجمعة الموافق 12 يونيو المقبل من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعدد محدود نحو 20 من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.وقالت وزارة الأوقاف إن أمر تحديد موعد عودة صلاة الجُمعة والجماعات سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والمقرر عقده الأسبوع المقبل.