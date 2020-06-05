محتجون يشتبكون مع الشرطة بالمكسيك لوفاة شاب محتجز

تظاهر محتجون ضد وحشية الشرطة في وادي الحجارة، ثاني أكبر مدن المكسيك، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.وأظهرت لقطات لمحطة ميلينيو التلفزيونية محتجين في وسط مدينة وادي الحجارة التاريخي يقفزون فوق سيارة للشرطة ويحطمون نوافذها قبل أن يضرموا فيها النار.وطلب أليخاندرو إنسيناس، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ملفات القضية من السلطات في جاليسكو، حيث تقع وادي الحجارة.وقال في بيان "حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا لا ينبغي أن تكون ذريعة للتعصب"، وأضاف أنه يجب على السلطات "توضيح القضيتين والوصول إلى المسؤولين عن تلك الأحداث المؤسفة".وتطبق جاليسكو إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس، حيث جعلت وضع الكمامة إلزاميا.