فيديو جديد يُشعل موجات الغضب فى أمريكا

اشتعلت المظاهرات من جديد في مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب مقطع فيديو يتم تداوله من قبل رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، لرجال الشرطة في مدينة وهم يعتدون على مسن ويتركونه في الشارع.وأظهر مقطع الفيديو قوات الشرطة وهي تدفع المسن وهي تحاول التصدي للتظاهرات، ما أوقعه أرضًا، ورأسه تنزف دماء، فيما يقال إنه لفظ أنفاسه الأخيرة، كما أظهر الفيديو أن القوات الأمنية تجاهلته وواصلت تصديها للمتظاهرين.وأثار هذا الأمر غضب المتظاهرين أكثر، واشتبكوا مع قوات الشرطة، في مشهد مكرر من المظاهرات الأمريكية ضد الشرطة، ما قد يؤجج موجة جديدة من الاحتجاجات.وتدخل الاحتجاجات الأمريكية يومها الثامن على التوالي، للتنديد بمقتل مواطن أمريكي يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي.