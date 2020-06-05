حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

أعلن حساب منسوب لمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الفنانة رجاء الجداوى، إثار إصابتها بفيروس "كورونا".وجاء بالحساب المنسوب، الذي تبين عدم صحته، "انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المصرية رجاء الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا، إنا لله وإنا إليه راجعون".وبفحص الصفحة الرسمية لـ"مرتضى"، تبين أن الحساب مزيف، وأن آخر منشور لرئيس نادى الزمالك كان منذ ساعة بفيديو لمداخلة له على القناة الرسمية للنادي.