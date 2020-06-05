«نهب وتخريب».. الوجه القبيح للثورة الأمريكية

نشر أحد رواد موقع التدوين العالمي «تويتر»، مقطع فيديو لمشاهد من الجانب الآخر من الثورة الأمريكية، والاعتداء على الممتلكات العامة.وأظهر مقطع الفيديو مجموعات من المواطنين وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين بالضرب، وينهبون الممتلكات العامة والمتاجر، ويخربون المنشآت العامة والخاصة، ويشعلون الحرائق في عدد كبير من الأبنية والكنائس، ليظهر الوجه الآخر من التظاهرات الأمريكية.واستغل البعض الأمر، من أجل تحقيق مصالح خاصة بهم، وأطلقوا النيران الحية على قوات الشرطة التي بادلتهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، وانتشر المشاغبون في معظم الولايات الأمريكية وعلى رأسها واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس ونيويورك.وتدخل الاحتجاجات الأمريكية يومها الثامن على التوالي، للتنديد بمقتل مواطن أمريكي يدعى جورج فلويد يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي.