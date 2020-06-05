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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يكشف تفاصيل إقالة جيمس ماتيس من منصبه: لقد طردته

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:01 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس، والذي يصفه بـ "الكلب المسعور أو المجنون"، بعد هجومه على الرئيس الأمريكي، ليكشف "ترامب" أنه أقال "ماتيس" ولم يستقيل كما تم تصوير الأمر من قبل الإدارة الأمريكية، حيث طلب وزير الدفاع السابق من "ترامب" أن يبدو الأمر وكأنه استقالة وليس إقالة.

وقال "ماتيس" إنها المرة الأولى في حياته التي يشهد فيها رئيس أمريكي لا يحاول حتى توحيد الأمريكان ولا يدعي ذلك بل يقوم بتقسيم الشعب.

وقال "ترامب" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "لم يعرف جون كيلي أنني سأطرد جيمس ماتيس، ولم يكن لديه أي معرفة بسؤالي عن خطاب الاستقالة".

وتابع: "لماذا أخبره أنه لم يكن في دائرتي الداخلية، منهكًا تمامًا من الوظيفة، وفي النهاية انزلق بعيدًا إلى الغموض، جميعهم يريدون العودة إلى الأضواء من جديد".

وأضاف: "المشكلة في طلب شخص ما لإعطائك خطاب استقالة، الذي تقوم به كمجاملة لمساعدته على إنقاذ ماء وجهه، ومن الصعب بعد ذلك القول أنك طردت.. لقد طردت جيمس ماتيس. لم يكن جيدًا لأوباما، الذي طرده أيضًا، ولم يكن جيدًا لي كذلك".

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