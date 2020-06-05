التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد إجراءه عملية فى القلب

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، صحته أصبحت أفضل وعاد لمنزله وأسرته.وأضاف الفنان إيهاب فهمي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدكتور أشرف زكي عاد أمس الخميس، إلى أسرته مرة أخرى بعد إجراءه لعملية تركيب دعامه في القلب، بسبب المجهود الكبير الذي أحدثه خلال الفترة السابقة.وقال "فهمي"، إن الفنان أشرف زكي، صحته الآن أفضل بكثير، حيث قام بعمل هذه الدعامة بإحدى المستشفيات، وعاد لمنزله، مع نصيحة الطبيب بالراحة لمدة يومين فقط، ليعود بعد ذلك إلى عمله مرة أخرى بشكل طبيعي للغاية.واختتم: "أحب أن أطمين كل محبي وكل فنانين مصر على صحة الفنان والنقيب الكبير، ولا داعي لأي قلق، فقط يحتاج إلى الراحة قليلًا، ليعاود مزاولة عمله مرة أخرى".