بيومى يكشف سر غيابه عن عزاء الراحل حسن حسنى

كشف الفنان بيومي فؤاد، سر غيابه عن جنازة الراحل حسن حسني، قائلًا: "كان هناك اتفاق بين الممثلين على أننا سنشارك في صلاة الظهر ومن ثم نقيم صلاة الجنازة ودفنه عقب ذلك"، موضحًا أنه نزل من منزله في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وعندما وصل إلى الكوبري المؤدي إلى المدافن بطريق الفيوم علم أنه تم دفن الراحل، فأمر سائقه أن يعود.وتابع:" أنا مش رايح أخد اللقطة.. أنا رايح أشارك في الجنازة.. أنا بروح الجنازات ومش بروح العزاء".قال فؤاد إن، الفنان الراحل حسن حسني، عملاق فى ساحة الفن، وأسعد المشاهدين كثيرًا مثلما أبكاهم في أدواره الكثيرة والمتنوعة، مؤكدًا أنه ليس خليفته كما يقول البعض.وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،:"الناس لما بتقول إن بيومي خليفة حسن حسني يا كم سعادتى..لكن أنا مش خليفته أبدًا.. لأني مش ممكن أكون زيه أبدًا..وأنا مش بقول الكلام ده لأنه توفي رحمة الله عليه.. بل قلتها في حياته أني مش هقدر أكون زيه".وشدد على "أن الراحل العملاق حسن حسني كان لديه توليفة وتنوع غير عادي يستطيع أن يضحك الآخرين ويستطيع أيضًا يبكيهم".