أشرف زكى يجرى عملية جراحية.. ماذا حدث؟

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، عن إجراء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لعملية جراحية.ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لنقيب الممثلين وهو بصحبة زوجته روجينا، ووجهت من خلالها رسالة إليها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت "دنيا":" الدكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة".واستكملت: "كلنا عارفين أن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".