«السياحة» تكشف شروط إعادة فتح المطاعم والكافيهات

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت، إنه سيتم إعادة فتح المطاعم والكافيهات السياحية قريبًا، وقد يكون قبل يوليو المقبل.وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه سيتم تأمين المداخل والمخارج والحفاظ على البعد الاجتماعي، والتعقيم للأشخاص والكافيتريات، واستخدام المناديل الكحولية، وقياس درجات الحرارة، واستخدام الماسكات لكل العمال.وأوضح أن 50% هي نسبة الإشغالات المسموح بها لإعادة فتح الكافيتريات والمطاعم السياحية، مؤكدًا أن أصحابها حريصون على تطبيق الشروط لرغبتهم في العمل، وأنه سيتم إلغاء التراخيص حال عدم الالتزام بالاشتراطات القانونية والاحترازية.وتابع: «كل من يمتلك رخصة سياحة سيسمح له بالعودة للعمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».