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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد: إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 70

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:00 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
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أكد محافظ الوادى الجديد، اليوم، فى بيان صادر عن لجنة متابعة أزمة كورونا بالوادى الجديد، تسجيل إصابة جديدة لأحد أبناء قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، ليصبح بذلك إجمالى حالات الإصابة 70 حالة دون الوفيات، وتعافى 37 مواطنا منذ بداية الأزمة.

وأشار البيان إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ٥٢ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مؤكدا أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من الوافدين من خارج المحافظة أو المخالطين لهم ولا يوجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها.

ويهيب محافظ الوادى الجديد بالمواطنين تقليل الانتقال خارج المحافظة للأغراض المختلفة إلا فى حالات الضرورة القصوى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تلاحظ أن أغلب الإصابات لهذا السبب.

وناشد المحافظ ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والمواصلات العامة والبنوك والأسواق والمنشآت الخاصة لتجنب المساءلة القانونية، ومساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

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