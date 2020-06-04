الطبيب محمود سامي: متمسك بالأمل وسأعود لخدمة المرضى

قال الدكتور محمود سامي، طبيب كفرالشيخ فاقد البصر، إنه متمسك بكل سبل العلاج التي تعيد له بصره من أجل أن يعود لخدمة المرضى.وأضاف «سامي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «أنا همشي في أي طريق حتى لو نسبة النجاح به 1%.. لا يمكن أن أفقد الأمل في الله.. أنا مقاتل للنهاية».وتابع: «أنا عاوز أشوف متر واحد بس علشان أرجع أكمل شغلي.. متمسك بالأمل في شفائي لأعود لخدمة المرضى».ولفت إلى أن الدكتور مجدي يعقوب هاتفه ودار بينهما حوار، حثه خلاله على التمسك بالأمل، مضيفا: «شجعني بكلماته الجميلة وقال لي إني أصبحت رمز من رموز الطب بمصر وإن شاء الله ستستعيد بصرك».ووجه رسالة للمصريين: «على المصريين أن يتبعوا الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي والالتزام بفترة الحظر، حتى ننتهي من الأزمة بسرعة ولا يحدث فشل للمنظومة الطبية.. ثقتنا في أطباء مصر كبيرة ويستطيعون خدمة أهاليهم حتى آخر نفس».