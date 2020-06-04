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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

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رامز أمير بالعكاز في أول ظهور له بعد خضوعه لجراحة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:08 م
رامز امير
رامز امير
سناء إسماعيل
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شارك الفنان رامز أمير، متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأول صورة له وهو بالعكاز بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا، لافتا إلى أنه بدأ رحلة العلاج الطبيعي بعد أيام قليلة من خضوعه للجراحة.

وكان رامز أمير، قد كشف في منشور سابق له عن تفاصيل الجراحة التي خضع لها قائلًا: "بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل أي حد بيحبني، بس حسيت إن ممكن تجربتي دي تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط إنه ميستسلمش لما يقع والدنيا تكسره، دي إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم، وللأسف دي مش العملية الأولى بس إن شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبي هوريكم إزاي ممكن تقع وتقوم تاني وتبقى أقوى من الأول، كمل الطريق اللي وعدت نفسي بيه وهعملكم أكشن متعملش عندنا في السينما قبل كده".

وأضاف: "ربنا يقدرني بس وأعرف أشرفكم وعشان خاطري محدش يزعل ويقولي خاف على نفسك، أنا عارف خطورة اللي أنا بعمله من أول يوم وراضي الحمد لله عشان أنا بعمل الحاجة اللي بحبها، دعواتكم بقه عشان لسه شايلكم أكشن كتير في الصندوق".

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