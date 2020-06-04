«المصريين الأحرار» يوزع الكمامات على المواطنين بمركز بدر

نفذت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز بدر، حملة لمساعدة كبار السن وتوعية الجمهور أثناء صرف المعاشات أمام ماكينات الصرف أمام بنك مصر ومكتب البريد وتوزيع الكمامات مجانا وحث المواطنين وخاصة كبار السن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف أحمد حموده القائم بأعمال أمين المحافظة بالبحيرة.وباشر الفعالية وتوزيع الكمامات ياسر خاطر أمين المركز، عبدالفتاح بكر أمين التنظيم، حيث شارك كلا من سامي الشربيني مسئول لجنة التنمية المجتمعية، أحمد جاد أمين حى السلام وياسر محمود امين العمل الجماهيري، أبوعلى يوسف وجمال صابر وحازم محمد أعضاء هيئة المكتب.