صحة شمال سيناء تؤكد أهمية تطبيق «صحة مصر» فى مواجهة كورونا

عقدت إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، عددا من الندوات فى مختلف المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، حيث أكدت أهمية تطبيق برنامج "صحة مصر" لمواجهة فيروس كورونا.وقال فتحى عثمان، مراقب عام التثقيف والإعلام الصحي، إن البرنامج يقدم مجموعة من الخدمات أهمها إمكانية الإبلاغ عن أي حالة إصابة بكورونا وخريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا، والتنبيه فى حالة الدخول إلى أى منطقة بها إصابات كثيرة، ٱو حجر صحى وتوضيح كيفية التعامل معها وكل تعليمات العزل المنزلى، إلى جانب كيفية المتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس، والتى تسعى الدولة إلى تطبيقها خلال المرحلة القادمة، وآخر الأخبار والإحصائيات اليومية عن الإصابات وغيرها.وأكدت فاتن صبرى، إخصائية الإعلام بمديرية الصحة، ضرورة تفعيل البرنامج وأهمية التسجيل فى التطبيق برقم الموبايل والرقم القومى، وتسجل الموقع عليه لإمكان التعامل معه والاستفادة من الخدمات المقدمة.