شقيق ضحية حادث القاهرة الجديدة: «النائب العام جاب حقها وجبر بخاطرنا»

روى أحمد نور الدين، شقيق ضحية حادث القاهرة الجديدة شيماء نور الدين، تفاصيل الحادث قائلا، إن صديقة شقيقته طلبت منها التوجه سويًا للسوبر ماركت القريب من مكان سكنهما، وأثناء سيرهما بالشارع، جاءت سيارة مسرعة ودهستهما.وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": مع الإعلامية بسمة وهبه، "أشكر النائب العام لأنه جاب حق أختي.. جاب حقها يوم دفنتها، وجبر بخاطرنا"، مشيرًا إلى أن أسرة الجاني لم تقدم حتى الآن واجب العزاء.ولقيت المواطنة شيماء نور الدين مصرعها، ليلة الإثنين الماضي،، في القاهرة الجديدة، حيث صدمتها سيارة مجهولة، يقودها صبي لم يتعد عمره الـ 15 عاما، ونقلت الجثة إلى المستشفى.وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس الطالب ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.