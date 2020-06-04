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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:12 م
الكتب
الكتب
آلاء حسن
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تقدمت لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين، باستبيان رأي حول مشاكل استيراد الكتب والجمارك، داعيًا الناشرين مستوردي الكتب من الخارج إلى المشاركة في تعبئة الاستبيان، حيث إن الوقت المتوقع لتعبئة الاستبيان هو 4 دقائق فقط، وسيتم استقبال المشاركات حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم: نرجو من الناشرين الذين يقومون باستيراد الكتب من الخارج التكرم بالمشاركة في تعبئة الاستبيان، حيث إن الوقت المتوقع لتعبئة الاستبيان هو 4 دقائق فقط، حيث إنه من المقرر تحديد موعد لاجتماع بين كل من الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين مع الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، لمناقشة هذه المشاكل والعمل على وضع حلول جذرية لها.

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«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

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