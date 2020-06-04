انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مستشفى دار الشفاء بالعباسية
الخميس 04/يونيو/2020 - 08:07 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة الوايلي الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مستشفى دار الشفاء بالعباسية، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن وجود مصابين من عدمه.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بمستشفى دار الشفاء، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماده وجار السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بمستشفى دار الشفاء، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماده وجار السيطرة عليه.