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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:54 م
الكاتب الكبير يحيى
الكاتب الكبير يحيى يخلف
نعمات مدحت
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انتهى الكاتب الكبير يحيى يخلف من كتابة روايته الجديدة "الريحانة والديك المغربي" خلال فترة العزل المنزلي الذي سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المفترض أن تصدر الرواية خلال أيام.

وقال المؤلف في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الرواية: "إن هذه الشجرة "الريحانة" لها غصن أخضر في قلبه، بل في روحه ووجدانه وذاكرته، وقف يتأمّل قامتها الممشوقة، طالما تفيأ مع ريحانة ظلالها وهما يتعانقان ألفة ومحبة، وطالما جلسا في الشرفة يطلان عليها، وتطل عليهما، وتطل على السهول والجبال والنسيم وحركة الحياة.

وتابع: "طالما كانت شاهدة على دقات قلب، ورعشات عشق، وزقزقة أحاسيس ومشاعر، تأملها وقد استعادت ألقها بعد أن لوت العاصفة بقسوة جذعها وأغصانها، لكنها لم تتمكن من اقتلاعها فجذورها تضرب عميقا على امتداد مشرق ومغرب، تاريخها تاريخ عائلة مغربية عميدها سي المبارك.

وأردف قائًلا: "مشى على طريق الرحالة، وعاش ولم يسأم العيش، طالما تحدثت ريحانة عن سي المبارك الذي سحرته بلاد الشام وفلسطين والقدس فاندمج في صخب الحياة وهدوئها وجماليات أمكنتها وناسها وحكاياتها وأساطيرها.

وأشار إلى أن هذه الشجرة ستكون مصاحبة لحكايته مع الريحانة، وسيكون مغرب العرب ومشرقه متصلين في الحكاية بتدفق وبلا انقطاع، المبارك رجلٌ وفكره، وربما رمز المصير الواحد لإمّة.

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