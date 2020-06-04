«أزالنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

أصدر فريق ببجي موبايل بيانا بشأن المخاوف التى نتجت من التحديث الأخير في اللعبة، مقدما الاعتذار عن تسببه في استياء بعض المشتركين فيها.ذكر فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا".وأضاف: "نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزالنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها".وتابع: "يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع. وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب جميع أديان وثقافات وممارسات اللاعبين. ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع".