برلمانى يقترح تنظيم حملات توعوية حول بروتوكول علاج كورونا

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، باقتراح برغبة، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول تنظيم حملات توعوية على كافة الفضائيات المصرية بالبروتوكول الأخير الذي اعتمدته اللجنة العلمية بالوزارة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال عباس، إنه لا بد من شرح كافة تفاصيل البروتوكول العلاجي وخاصة التعامل مع المُصابين وفق الأعراض الإكلينيكية سواءً للحالات الخفيفة أو المتوسطة أو الحرجة بطريقة مُبسطة للمواطنين، مُؤكدًا أنه تزامنًا مع ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا بمصر في الآونة الأخيرة وتوقعات بزيادتها أيضًا في المرحلة الحالية، فأصبح من الضروري تقديم شرح كاف للمواطنين عن طريق استخدام وسائل الإعلام وصفحات مؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استخدام العلاج والمراحل التي يمر بها المُصاب مع بداية الشعور بالأعراض.كما طالب، المصريين بجميع طوائفهم بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.