61 إصابة بفيروس كورونا فى كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن تسجيل 61 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم وصل إلى 910 حالات، توفي منهم 16 شخصًا، وشفي 441 مصابًا، ويوجد 453 مصابًا في العناية المركزة.