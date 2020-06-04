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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: إضافة 411 ألف مستفيد من الدعم.. والإجمالي 15 مليون

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:54 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأضافت القباج خلال الاجتماع، أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو ٤١١ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو ٣.٦ مليون أسرة تضم أكثر من ١٥ مليون مواطن.

وقالت القباج إن ٥٢٪؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يخصص ٢٧٪؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪؜ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.

وأكدت القباج أن ٦٧٪؜ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم أكثر من ٣١ مليون مواطن.

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