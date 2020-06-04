تعيين أشرف الخطيب أمينًا عامًا لـ«القومي لأسر الشهداء»
الخميس 04/يونيو/2020 - 12:31 م
محمد الشريفطباعة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أمينًا عامًّا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لمدة عام اعتبارًا من 2- 6- 2020.
وكان خطاب تولى منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأمن، فهو من مواليد 18 سبتمبر 1960، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1981.
وكان خطاب تولى منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأمن، فهو من مواليد 18 سبتمبر 1960، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1981.