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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ياسر يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد إجهاضها توأم

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:19 ص
سيدة
سيدة
داليا عبد الباسط
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تقدم زوج أربعيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى لإثبات نشوز زوجته بعد خلافات نشبت بينهم لإجهاضها حملها التوأم.

قال ياسر في دعواه رقم "٦٨٦١"لسنة ٢٠٢٠،: "متزوج منذ ١٨ عاما، من ابنة خالي وأثمر زواجنا عن إنجاب ولدين وبنت، وأنا أعمل فى وظيفة مرموقة وأتحصل على راتب ممتاز وأعيش أسرتى فى مستوى عالى من الرفاهية، لكن المشكلة الرئيسية فى حياتنا هو ابننا الأكبر".

وأضاف "فزوجتي دائما تشجعه على ارتكاب الخطأ وتسانده وتخفى على أخطاءه، تحدثت معها كثيرا فى تدليلها وتراخيها فى تربيته وتشاجرنا وتركت المنزل أكثر من مرة بسبب تشاجري معه بسبب أخطاءه ودفعها عنه".

وتابع الزوج: منذ فترة أخبرتني زوجتي بأنها حامل برغم أنها تأخذ وسائل لمنع الحمل، كنت فى غاية السعادة، وعلى الفور قمت بالحجز عند طبيبة لمتابعة الحمل لديها، ووقتها أخبرتنا الطبيبة بأن من الأرجح بأن تكون حامل فى تؤم؛ أزدادت سعادتي وطلبت منها الراحة المستمرة".

واستطرد "وفور عودتنا للمنزل وإخبار أبنائنا بالخبر السعيد فوجئنا بغضب ابننا الأكبر، وأن حمل والدته بالنسبة له فضيحة، وتشاجر معها وهددها باذا لم تجهد الجنين سيترك المنزل، حاولت التحدث معه بكل هدوء لكنه ظل على موقفه، وبعد أسبوع واحد تلقيت اتصال تليفوني من زوجتي تخبرنى بأنها مريضة وأن الجنين أجهض، توجهت لها وبرفقتي الطبيبة التى أكدت لى تعمدها فى إجهاض الجنين، جن جنوني وتشاجرت معها وقمت بطردها هي وابننا الأكبر".

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