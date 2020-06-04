النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وكلفت بإعداد تقرير حول سبب الحريق وفحص الخسائر والتلفيات.وكان اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده نشوب حريق هائل داخل عقار بشارع رايل بمدينة حلوان.وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، و2 سلم هيدروليكي، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون خسائر بشرية.