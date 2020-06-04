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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«ملتقى الحوار» يصدر تقريرًا بعنوان «الأطقم الطبية فى مرمى نيران العدوى»

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:24 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا عن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية بفيروس كورونا في الفترة من الأول من مارس حتى 30 مايو 2020 بعنوان «الأطقم الطبية في مرمى نيران العدوى»، حيث يرصد الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الصحة لتوفير الضمانات للطواقم الطبية وحمايتهم خلال تأدية أعمالهم.

وأشار التقرير إلى عدد حالات الإصابة التي تم رصدها خلال الفترة من الأول من مارس حتى 30 مايو بإجمالي عدد 255 حالة، منهم 125 حالة ما زالت تحت العلاج، و97 حالة تم تعافيها، وعدد 33 حالة وفاة، وذلك في عدد عشرون محافظة، جاءت محافظة القاهرة من أعلى المحافظات التي بها عدد إصابات، حيث تم رصد عدد 144 حالة إصابة بها، تلتها محافظة الدقهلية بعدد 20 إصابة.

ورصد التقرير عدد 161 حالة إصابة خلال شهر مايو، و85 حالة خلال شهر أبريل، وعدد 9 حالات خلال شهر مارس.

وجاء عدد الأطباء الذين توفوا خلال فترة التقرير نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا 25 طبيبًا، بينما جاء عدد المتوفين من الممرضين 8 حالات وفاة.

وأشار التقرير إلى أهم القرارات التي أقرها رئيس الوزراء عقب لقائه بنقيب الأطباء بتاريخ الخميس 28 مايو، وذلك في سبل توفير الحماية والدعم للأطباء والتي كان من أهمها، معاملة الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا معاملة «الشهداء» أسوة برجال الجيش والشرطة من الناحية المالية، وتوسيع إجراء تحاليل الـ pcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا، وتنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وضرورة استكمال نواقص المستلزمات الطبية ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعمل في مستشفيات العزل الجديدة، وفتح قنوات تواصل بين نقابة النقابة العامة للأطباء والوزارة والحكومة بشكل مستمر.

وكانت الحكومة قد قررت أيضًا في سبيل حماية الأطقم الطبية تخصيص دور بكل في كل مستشفى عزل بسعة 20 سريرًا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وإجراء تحليل للأطقم الطبية عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وعند خروجهم بعد انتهاء عملهم، بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة، وإجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث تم إجراء 19578 تحليلًا بالكاشف السريع، و8913 تحليل فيروسات حتى الآن.

وطالب التقرير بضرورة استمرار الحوار بين نقابة الأطباء والحكومة من أجل إزالة كافة العقبات لتسهيل مهمة الأطقم الطبية في نضالهم من أجل مواجهة فيروس كورونا.

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