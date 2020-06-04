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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب عن جيمس ماتيس: «الجنرال الأكثر اضطرابًا فى العالم»

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:34 ص
ترامب وجيمس ماتيس
ترامب وجيمس ماتيس
إسراء صلاح الدين
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على جيمس ماتيس وزير الدفاع السابق، بعد تصريحاته الأخيرة عن الرئيس الأمريكي، في ظل الأزمة الكبرى التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «ماتيس»: «ترامب هو أول رئيس أمريكي أراه في حياتي، لم يحاول أن يوحد الشعب الأمريكي، ولم يدعي حتى أنه يحاول، بل يقوم بتفريقنا وتقسيمنا بدلًا من ذلك».

ورد «ترامب»، عبر حسابه على موقع التدوين العالمي «تويتر»، قائلًا: «ربما كان الشيء الوحيد المشترك بيني وبين باراك أوباما هو أنه كان لكلانا شرف طرد جيم ماتيس، الجنرال الأكثر اضطرابًا في العالم».

وتابع: «سألت عن خطاب استقالته وشعرت بالرضا حيال ذلك، كان لقبه "الفوضوي"، الذي لم يعجبني، وتم تغييره إلى الكلب المجنون».

وأضاف: «لم تكن قوته الأساسية مبنية على أسسس عسكرية، وإنما علاقات عامة شخصية، وعلى الرغم من ذلك منحته حياة جديدة، وأشياء للقيام بها ومعارك يفوز بها، ولكن لم يعجبني أسلوبه في القيادة، أي شئ آخر، ووافق الكثيرون على ذلك، وكنت سعيد برحيله».

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرات حاشدة بعد مقتل جورج فلويد في مينابوليس على يد ضابط شرطة، ليشتعل الغضب الأمريكي من عنصرية الشرطة.

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