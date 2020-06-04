حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 4 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تنفتح أمامك مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع خلاق له علاقة بالفن والكتابة والمسرح والسياسة.عاطفيًا: الغيرة عند الشريك مبرّرة، لأن تصرفاتك تثير ريبته فحاول أن تكون واضحًا في تعاطيك معه ولا تشعره بأنك لا تكترث لبعض أموره.صحيًا: اتّباع نظام غذائي صحي ومدروس يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.