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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جهاز العاشر: نسبة إنجاز الأعمال بالمحطتين S11 وS13 بلغت 15٪

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:36 ص
رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر
علا العلاف
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صرح المهندس خالد حسن شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأن نسبة إنجاز الأعمال في المحطتين S11 وS13 بلغتا نحو 15٪، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الأساسات للشبكة الأرضية الرئيسية للمحطتين ويتم تنفيذ أساسات مبنى ٦٦، ١١ ومبنى الكنترول ومبنى المحولات.

وتابع شاهين، صب أعمال الخرسانة المسلحة للقواعد والأساسات لمحطة محولاتS١١ بجهد ٦٦١١ كيلو فولت والتي ستخدم ٨ أحياء سكنية غرب المرحلة الخامسة بما فيها بمشروع الإسكان الإجتماعي، بالاضافة إلي أنه يجري تنفيذ محطة محولات S 13 والتي ستخدم منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.

ونبه رئيس جهاز العاشر من رمضان على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال للمحطتين بالمدينة.

وأردف شاهين أن، قد قامت الشركة المنفذة لمشروع بالتعاقد على المهمات الكهربائية وجاري أعمال الإختبارات وسيتم التوريد والتركيب بعد الإنتهاء من الإختبارات.
مشروعات العاشر
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مشروعات العاشر
مشروعات العاشر
مشروعات العاشر
مشروعات العاشر

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