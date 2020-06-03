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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إحداها تعزل منزليا.. «الصحة» تحدد 3 فئات لمصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:38 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، على تناقص أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، قائلا إنه يتمنى أن تكون هذه فترة الثبات، التي تبدأ الأعداد بعدها في الانحدار، لكن لا يمكن حسم ذلك من خلال أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأهم من حالات الإصابة، هو انحسار الانتشار المجتمعي للمرض، وأن دائرة انتقال العدوى تتراجع.

ولفت إلى أنه تم تقسيم الحالات إلى حالات بسيطة ومتوسطة وحرجة، موضحا أن الحالات البسيطة يتم عزلها منزليا، بينما الحالات المتوسطة تحتاج إلى النقل إلى المستشفيات تحت إشراف طبي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و36 حالة وفاة، وخروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

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