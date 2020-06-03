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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«إيبارشية المنيا» تعلن إجراءات جديدة بشأن إقامة صلوات الجنازة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:20 م
إيبارشية المنيا
إيبارشية المنيا
تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية المنيا التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية عن عدة إجراءات جديدة بشأن إقامة صلوات الجناز بكنائس الإيبارشية.

وأشارت الإيبارشية في قرارها الإداري رقم 18 لعام 2020، والذي تم توزيعه على جميع كنائس الإيبارشية إلى أنه يمنع أي كاهن بالمشاركة في مواكب الجنازات بالقرى المختلفة، سواء موكب جلب نعش المتوفي أو الطواف به في الشوارع أو توصيله إلى المدافن.

وأكدت أنه يقتصر حضور الكاهن في صلوات الجناز داخل الكنيسة فقط، بحضور المشاركين، مشيرة إلى أنه في فترة الوباء سيتم اقتصار الحضور على أسرة المتوفي فقط.

وأوضحت الإيبارشية في قرارها أنه تم السماح بحضور السيدات صلوات الجناز بالكنائس، حيث كانت بعض الكنائس تمنعهم من ذلك.

ونوهت بأنه يسرى تطبيق هذا القرار الإداري الجديد بإيبارشية المنيا بداية من الشهر الجاري بمختلف كنائس الإيبارشية.

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