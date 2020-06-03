بعد التجديد له.. المناسترلي: لا بديل عن تصفية «القومية للأسمنت»

أكد المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، سعادته بثقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتجديد لفريق التصفية.وأضاف المانسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجمعية العامة للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة، جددت لفريق التصفية واعتمدت القوائم المالية بالإضافة إلى حسابات التصفية.وأشار إلى أن فريق التصفية لديه خطة للانتهاء من تصفية الشركة في وقت قد يصل إلى عام ونصف العام، موضحا أن الحكومة تحاول الحفاظ على المال العام من خلال العملية بأفضل الطرق المقننة، الأمر الذي لم يكن له بديل عقب ارتفاع الخسائر والمديونيات.