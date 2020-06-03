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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدرس اقتصاديات الصحة: الموجة الثانية من أي فيروس تكون أضعف

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:26 م
الدكتور إسلام عنان،
الدكتور إسلام عنان،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ستكون أضعف، مؤكدا أن هذه هي طبيعة كل الفيروسات، وإلا كان الفيروس قضى على جميع البشر.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشائعات حول تحور الفيروس تكون محبطة وتجعل الناس تتخلى عن الاحتياطات، لافتا إلى أن الفيروسات تتحور عندما نجد لها أدوية، وذلك لكي تبقى موجودة وتقوى أكثر.

وأوضح أن تحور الفيروس يتم اكتشافه عن طريق دراسات علمية، مؤكدا أن فيروس كورونا لم يتحور لأنه حتى الآن لا يوجد له أي لقاح.

وعن فقدان الفيروس لقوته، أكد أن هذا الكلام ليس له أي أساس علمي، حيث يجب أن يكون هناك دراسة موثقة بذلك، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كذبت ما قاله أحد الأطباء البريطانيين حول أن كورونا يفقد قوته.

ولفت إلى أنه خلال مواجهة أي أزمات يتم وضع السيناريو الأسوأ، موضحا أن الناس بدأت تلتزم بارتداء الكمامات خلال الأيام الأخيرة في مصر وهو الأمر الذي سيساعد في كسر الموجة الأولى وبالتالي اختفاء الفيروس.

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