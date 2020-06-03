غدًا.. الحكم في تظلم حسن نافعة على قرار منع التصرف في أمواله

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدا الخميس، الحكم في تظلم حسن نافعة من قرار منع التصرف في الأموال.يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.