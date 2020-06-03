«اتحاد الصناعات» يقترح فرض رسوم مؤقتة على سلع وخدمات لدعم الصناعة

قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن توجه الحكومة برفع 5.3 مليار جنيه من الأعباء على كاهل المستثمرين الصناعيين، تحرك عظيم جاء في توقيته.وأضاف سليمان، في تصريحات له، أنه يمكن فرض بعض الرسوم المؤقتة على عدد كبير من الصناعات الاستهلاكية، مثل السجائر ومكالمات الهاتف لدعم الصناعة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الصناعات الأخرى التي تحتاج للدعم، مثل الحديد والسيراميك والأسمدة.وطالب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بزيادة الدعم المقدم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، موضحًا أن ما قدمته الحكومة يعتبر فوائد للمستثمرين وليس تخفيفًا في معناه.الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفراس، اليوم الأربعاء، على المقترحات المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين، سواء في القطاع الخاص أو العام أو قطاع الأعمال.