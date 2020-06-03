البيت الأبيض: ترامب يملك صلاحية مكافحة الشغب والعصيان المسلح

قالت كايلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، إن عددا كبيرا من ضباط الشرطة تعرضوا لإصابات بالغة في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك صلاحية مكافحة الشغب والعصيان المسلح، على المنشآت والشركات والمكاتب التجارية لإحداث أعمال السلب والنهب ولذا قام الرئيس بنشر الحرس الوطني هنا وفي بعض الولايات الأخرى.وعن توجه ترامب للكنيسة أكدت أن هذا القرار كان لتوسيع المساحة لحماية البيت الأبيض بقرار من وزير العدل، لإبعاد المتظاهرين مسافة مبنى إضافي.