محلل اقتصادي: الإصلاح الاقتصادي وسع قاعدة الاستثمار في الصعيد

قال أحمد علي، المحلل اقتصادي، إن الوضع في محافظات الصعيد اختلف تمامًا عنه منذ 6 سنوات، وبالتحديد منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لان التنمية الاقتصادية أولت كل مدن الصعيد اهتمامًا خاصًا في كل القطاعات وليس في قطاع بعينه.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصعيد كان بعيد كل البعد عن الإصلاحات اقتصادية، ولكن مع بدء البرنامج الموسع للإصلاح، أعطى كل محافظات الصعيد أولوية خاصة، لأن لكل محافظة فيه ميزة سواء في قطاعات الزراعة وصناعة الأسمنت وتكسير المحاجر، كما تهتم محافظة بني سويف بتكنولوجيا المعلومات".وتابع، أن الدولة خصصت 47 مليار جنيه للاستثمار بمحافظات الصعيد، لأنها قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن البنية التحتية قادرة على استقطاب هذه النوعية من الاستثمارات، لذا تم الاهتمام بالبنية التحتية من إقامة كباري وطرق لتسهيل حركة لتنقل، موضحا أن الاستثمار في محافظات الصعيد لم يعد حكرًا على قطاع بعينه عن قطاع أخر، ولم يعد هناك تخوف من دخول قطاع دون الأخر وفقا لاحتياجات بيئة العمل.