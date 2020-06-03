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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: لا يوجد تفشي مجتمعي لوباء كورونا في البلاد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:45 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن المسح الوبائي الذي تم إجراؤه في مختلف أرجاء ومناطق لبنان، أظهر أنه ليس هناك من تفش محلي لفيروس كورونا حتى الآن.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة اللبناني حمد حسن، لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بفيروس كورونا، للبحث في الإجراءات التي ستُتخذ في المرحلة المقبلة في ضوء ما كشف عنه المسح الوبائي عن انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة إن عدد الفحوصات المخبرية (بي سي آر) التي أجريت حتى الآن للكشف عن فيروس كورونا بلغ 88 ألف فحص، بما يشكل نسبة 18 ألفا لكل مليون شخص، مشيرا إلى أن هذه النسبة تفوق النسبة المعتمدة عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية والمحددة بـ 15 ألف فحص بالمليون.

ولفت إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجريت، شملت حملات موجهة للمخالطين لمصابين بالفيروس، وكذلك من يعانون من عوارض تنفسية وصدرية وجيوب أنفية، ولمن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع الجمهور.

وشددت لجنة كورونا على ضرورة المحافظة على هذه النتيجة، وعدم الانحدار نحو تفش محتمل للوباء، مشيرة إلى أهمية استمرار تجاوب اللبنانيين مع الإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار الفيروس.

وسُجلت في لبنان 1256 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 27 شخصا جراء الفيروس.

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