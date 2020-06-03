ارتفاع الدولار الكندي لأعلى مستوى خلال 3 أشهر مقابل نظيره الأمريكي

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل نظيره الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث راهن المستثمرون على الانتعاش الاقتصادي وخفض بنك كندا وتيرة بعض عمليات الطوارئ التي أدخلها لدعم الأسواق المالية.وتداول الدولار الكندي بارتفاع بنسبة 0.2% عند 1.3487 مقابل الدولار الأمريكي، أو 74.14 سنت أمريكي، ولامست العملة أقوى مستوى لها خلال اليوم منذ 9 مارس عند 1.3476، وارتفع قرابة 9% منذ أن سجل أدنى مستوى في أربع سنوات في مارس.وأبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي، مؤكدا أن تأثير جائحة الفيروس على الاقتصاد العالمي يبدو أنه بلغ ذروته، بينما يبدو أن الاقتصاد الكندي قد تجنب التوقعات الأسوأ.وانخفض سعر النفط وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ مارس، مع ظهور شكوك حول توقيت ونطاق التمديد المحتمل لاتفاق إمدادات النفط بين المنتجين الرئيسيين، وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 0.2% ليتداول عند 36.75 دولار للبرميل.