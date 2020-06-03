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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: ذهبت للقبو السري لتفقده وليس الاختباء من المتظاهرين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:38 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ذهب إلى المخبأ الموجود بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات في واشنطن لتفقده فقط، وليس بسبب أي تهديد محتمل والاختباء فيه.

ونفى ترامب في حوار له اليوم مع قناة "فوكس"، الأنباء التي أفادت بأن عملاء الخدمة السرية اقتادوه إلى الملجأ الآمن مساء الجمعة خوفًا على سلامته بسبب التظاهرات التي كانت أمام البيت الأبيض، احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في حادث وصف بالعنصري.

وأكد ترامب أنه يتفقد المخبأ مرتين أو ثلاث مرات للتفتيش لأنه قد يتم الحاجة إليه يوما ما، مشيرا إلى أنه تفقد بالنهار فقط ولم يكن هناك أي مشكلة، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أمضى ساعة يوم الجمعة بالمخبأ، بينما تجمع المئات من المتظاهرين خارج البيت الأبيض، بعضهم رشقوا المقر بالحجارة وجروا متاريس الشرطة.

وأكدت الصحيفة أن ترامب غضب بشدة بعد تسريب أخبار دخوله المخبأ السري بالبيت الأبيض خلال التظاهرات.

وأضاف ترامب: "كنت بالمخبأ لفترة قصيرة، وذهبت معي مجموعة كاملة من الأشخاص لعمل تفتيش على المخبأ".

وكشف ترامب عن أنه شعر بالإحباط لوقت قصير، حينما ألقى نظرة على المخبأ السري بالبيت الأبيض لكنه لم يجلس فيها كما أشيع.

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