تطور جديد فى الاحتجاجات بمحيط البيت الأبيض

فرضت القوات الأمنية الأمريكية، طوقا حول محيط البيت الأبيض، كما منعت المتظاهرين والصحفيين من الاقتراب من السياج حول "لافيت بارك"، وفق ما أفاد مراسل قناة "العربية" في واشنطن اليوم الأربعاء.وذكرت القناة أن عشرات المتظاهرين تجمعوا قرب مقر بلدية واشنطن، ثم انطلقوا نحو مبنى الكونجرس، في حين نقلت باصات مئات الجنود إلى أمام محيط البيت الأبيض.ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون، عن أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك إثر احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.ومن جهته، قال جوناثان راث هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون في بيان، إن القوات في حالة تأهب قصوى، لكنها لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية.وأعلن رئيس الحرس الوطني الأمريكي في وقت سابق عن أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.يذكر أن عدة مدن أساسية في الولايات المتحدة، شهدت لمدة 8 ليالٍ متتالية تظاهرات حاشدة في مواصلة للاحتجاج الذي انطلق إثر مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد الأسبوع الماضي، على يد عنصر من الشرطة في مينيابوليس، رافعين شعارات "حياة السود مهمة"، في تحد لمناشدات رؤساء البلدية ولحظر التجول الصارم لا سيما بعد أعمال الشغب والنهب التي تخللت بعض التظاهرات.وخرجت مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء في لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وكذلك في العاصمة واشنطن قرب المتنزه الذي تم إجلاء المتظاهرون عنه يوم الإثنين.وعلى الرغم من أن مسيرات التضامن مع الأمريكي القتيل وغيره من ضحايا الشرطة غالبا ما تكون سلمية في الأغلب خلال النهار، فإن بعض الحشود ارتكبت خلال الأيام الماضية أعمال شغب وتخريب وإحراق ونهب ليلي، ما استدعى استنفارا من قبل الشرطة، ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعوة الحرس الوطني لفرض الأمن.