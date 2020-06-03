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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواعيد صرف رواتب شهر يونيو للهيئات والوزارات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:45 م
صرف رواتب
صرف رواتب
حسن كامل – راندا التوني
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حصلت «الدستور» على مواعيد استحقاق صرف مرتبات شهر يونيو 2020، والتي تم اعتمادها من وزارة المالية.

وتضمن المنشور أن يتم صرف رواتب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والانتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب والجهات التابعة لهم، ومديريات الخدمات بالمحافظات، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان،و المجلس الاعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، يوم الاثنين 15 يونيو.

ووزارات الداخلية والأوقاف والثقافة والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول والجهات التابعة لهم، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات يوم الثلاثاء 16 يونيو.

ويوم الأربعاء 17 يونيو: وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والجهات التابعة لهم، والهيئات المستقلة من القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئةالعامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات الحكومية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

والخميس 18 يونيو: وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة، والمالية ومديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية.

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