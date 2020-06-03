النمسا: حرية السفر مع جميع دول الجوار باستثناء إيطاليا

أكد الكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، أن بلاده قررت عودة حرية السفر إلى جميع الدول المجاورة باستثناء إيطاليا، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا.وأوضح وزير الخارجية النمساوي- في تصريحات اليوم الأربعاء- أن القيود والضوابط الصحية على الحدود النمساوية مع كل من ألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر سوف تتوقف اعتبارًا من غد الخميس.وأضاف شالينبرج أنه سيعاد تطبيق نفس نظام العمل الذى كان سائدًا قبل جائحة كورونا، حيث سيتم إلغاء متطلبات الحجر الصحي أو الفحص الطبي عند الدخول إلى النمسا مع بقاء القيود فقط على الحدود مع إيطاليا.وأضاف الوزير أن الوضع مع إيطاليا سيعاد تقييمه الأسبوع المقبل، حيث يحدث تحسن كبير في مستوى الوباء خاصة منطقة جنوب تيرول على الحدود بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الانفتاح على إيطاليا بمجرد أن تسمح الأرقام بذلك.وكانت النمسا قد اتفقت في وقت سابق مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين على فتح الحدود كاملة، اعتبارًا من 15 يونيو الجاري بيد أنه لا تزال قيود الدخول إلى البلدان المجاورة سارية في الوقت الحالي، على الرغم من الانفتاح على الجانب النمساوي.