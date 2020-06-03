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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توفر 8 ملايين جرعة دواء لمخالطى «كورونا»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:05 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تعمل الآن على توفير كل المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات والصيدليات حتى تستطيع أن تجابه الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأكد مجاهد فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد ستقوم بإجراء عدد من الحملات التفتيشية على المستشفيات استكمالًا لما قامت به خلال الأسبوع الجاري، للتأكد من توافر كل الاحتياجات الطبية للمرضي والوقائية الأطقم الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت 8 ملايين جرعة دواء للمخالطين للحالات الإيجابية، و2 مليون جرعة للعزل المنزلي، ونصف مليون جرعة أدوية للحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجى آخر بمخازن وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بتوفير عدد أكبر من القوافل الطبية المتحركة داخل المحافظات الأكثر انتشارًا للإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تخصيص خط ساخن بكل محافظة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين بشأن فيروس كررونا المستجد، لسرعة التعامل والاستجابة الفورية مع المواطنين.

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