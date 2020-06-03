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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة تسجيل إصابات كورونا في صفوف الطب البيطري بكفر الشيخ (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:47 م
الدكتور أيمن عبداللاه
الدكتور أيمن عبداللاه
عمرو الشامي
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قال الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تطهير العشرات من المنشآت الحكومية داخل المحافظة بإجمالي 900 منشأة.

وأضاف أنه تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظة لتطهير السيارات المتجه من وإلى المحافظات الأخرى، وكذلك المناطق التي تشهد تردد المواطنين بكثرة مثل مكاتب البريد يتم تطهيرها بصفة مستمرة، وكذلك مناطق تجمع المواطنين، كما تم تعقييم عدد من المستشفيات.

وكشف وكيل وزارة الطب البيطري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف رجال الطب البيطري، وأنه يتم توفير كافة مستلزمات الوقاية لكافة العاملين في مجال التطهير والوقاية لمنازل المصابين وكذلك المؤسسات الحكومية.

وأوضح الدكتور أيمن عبداللاه، أنه يتم تعقيم كافة الإدارات البيطرية في المراكز، وكذلك جميع المجازر، فضلا عن التشديد على الدخول بالكمامات الطبية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الفيروس اللعين.

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