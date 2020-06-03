إسرائيل تداهم منزل خطيب الأقصى

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، منزل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الإقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.كما قمعت قوات الاحتلال المشاركين في وقفة إسناد له وللعاملين في الأوقاف الإسلامية، التى نددت باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.يذكر أن العشرات من أبناء القدس ونواب عرب في الكنيست شاركوا فى وقفة ضد ما يتعرض له المقدسيون من مضايقات للاحتلال، وضد مضايقة العاملين في المسجد الأقصى.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اثنين من المشاركين في الفعالية، التي جرت أمام منزل الشيخ صبري.